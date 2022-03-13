Скадовск под контролем украинских властей: мэр города вышел на связь. Видео

Мэр Скадовска Херсонской области Александр Яковлев сообщил, что город находится под контролем украинской власти. Российские оккупанты ушли из города.

Яковлев отметил, что ситуация в Скадовске контролируемая, у населения есть газ, вода и свет, в городе работает патрульная полиция, служба охраны и активисты, которые также следят за порядком. Об этом он сказал в видеообращении, записанном в субботу, 12 марта.

В службы социального обеспечения городской глава попросил обращаться тех людей, которые действительно оказались в тяжелой ситуации и которых нет продуктов питания.

Видео дня

Мэр также сообщил, что с понедельника, 14 марта, в школах Скадовска планируют возобновить учебный процесс, но в дистанционном режиме. В городе и селах общины продолжает действовать комендантский час – с 22:00 до 6:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта российские оккупанты вошли в город Скадовск Херсонской области. Враг сразу направился в центр города и захватил здание городского совета.

Мирные жители города, вышедшие на митинг против оккупации, подверглись издевательствам со стороны захватчиков.

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