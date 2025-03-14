Новая программа строительства укрытий в Украине: сколько бомбоубежищ хотят построить и где будут брать деньги

Кабинет министров Украины одобрил программу строительства сооружений гражданской защиты (то есть бомбоубежищ и укрытий) на период до 2034 года. Подробнее о новой правительственной инициативе – что должно быть построено, на какую сумму и кто за это будет платить, читайте в материале OBOZ.UA.

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Сейчас убежищ – лишь на 40% населения

Правительственное постановление № 183-р "Об одобрении Стратегии развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года и утверждении операционного плана мероприятий по ее реализации" подразумевает привлечение в течение 10 лет на строительство укрытий и полноценных бомбоубежищ 789,3 млрд гривен.

Стоит отметить, что в настоящее время на территории, подконтрольной правительству Украины, есть 62,7 тысячи объектов, которые, по идее, должны обеспечивать защиту 48,8% населения. Но, как указывается в тексте Стратегии, полностью готовыми к использованию по назначению являются 54,2 тысячи бомбоубежищ и укрытий. То есть на полноценную защиту может рассчитывать только около 42% населения.

Новая программа строительства зданий гражданской защиты должна осуществляться в три этапа:

– первый – 2025-2027 годы, привлечение 151,1 млрд гривен, строительство 2300 объектов;

– второй – 2028-2030 годы, привлечение 181,6 млрд гривен, строительство 3000 объектов;

– третий этап – 2031-2034 годы, привлечение 456,6 млрд гривен, строительство 8000 объектов.

То есть речь идет о строительстве 13,3 тысячи объектов, которые должны обеспечить защитой 58% населения. Таким образом, подразумеваются большие защитные сооружения. Скорее всего – полноценные бомбоубежища, а не просто укрытия (к которым может относиться даже подземный переход).

Интересно, что на всю эту программу из бюджета планируется выделить только 81,2 млрд гривен, а остальное – международная помощь. В частности, предполагается, что 642,5 млрд гривен выделит Коалиция по вопросам развития фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Каждому новому дому – по бомбоубежищу

Надо отметить, что цель Стратегии более чем достижима. Даже без особых иностранных денежных вливаний. Сейчас, несмотря на войну, все равно продолжается активное жилищное строительство. После окончания боевых действий и начала послевоенного восстановления Украины (по данным Всемирного банка, общая стоимость реконструкции и восстановления в течение следующего десятилетия составит около 520 млрд долларов) строить будут еще больше.

"Уже после начала полномасштабной войны в Украине поменялись ГСН, Государственные строительные нормы. С 1 ноября 2023 года вступил в силу документ ГСН В.2.2-5:2023 "Защитные постройки гражданской обороны. Дома и сооружения", согласно которому все новые жилые комплексы обязаны иметь укрытия. Если разрешение на строительство было получено до начала войны, тогда их достраивают. Но если все строится по новым строительным нормам, бесспорно, защита там есть. Кстати, по новым строительным нормам, укрытия должны учитываться не только при строительстве новых домов и сооружений, но и при реконструкции и ремонте уже возведенных", – рассказывает OBOZ.UA президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

По его мнению, если новая правительственная программа заработает, то отечественные застройщики (а их в Украине, крупных, несколько сотен), с удовольствием примут в ней участие.

"Если проект рентабельный, то бизнесу это интересно. В данном случае речь идет о государственной программе, почему бы не поучаствовать в тендере?" – говорит Лев Парцхаладзе.

Тут нужно понимать, что стоимость реализации Стратегии прописана в нынешних ценах. И какой там будет курс доллара или евро через пять или десять лет – совершенно неясно. Но в любом случае инициатива перспективная. Лишние бомбоубежища никогда никому не мешали. Даже если нет войны. Сейчас, например, на месте старых советских укрытий столько кафе и клубов развелось... В этом вопросе главное – просто сдавать в аренду, а не менять целевое предназначение убежищ.