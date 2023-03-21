Оккупанты вывозят гражданских из Олешек на Херсонщине, чтобы занять их дома: в городе процветает мародерство

Российские оккупанты принудительно вывозят гражданское население из города Олешки на Херсонщине якобы из-за обстрелов со стороны Сил обороны Украины. Людей в принудительном порядке вывозят в поселок Чаплынка, расположенный дальше от линии столкновения.

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Захватчики после этого занимают опустевшие дома местных жителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Там отметили, что таким образом россияне пытаются оправдать депортацию наших граждан и создают картинку "эвакуации" и "спасения" мирных жителей для российского ТВ.

"Также в населенном пункте активно процветает мародерство. Так и выглядит "российское освобождение", а именно замещение собой местных и грабеж последних", – рассказали в ЦНС о ситуации в Олешках.

Тем временем жителям города, которых "эвакуировали" россияне, приходится получать паспорта страны-агрессора, дающие право получить выплату в 10 рублей. Другого выхода у украинцев, оставшихся без средств к существованию, часто не остается.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты во временно захваченном Крыму создали дефицит крови и медикаментов в больницах для гражданских. Из центров переливания крови забрали кровь для нужд захватчиков.

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