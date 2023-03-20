Россияне в Крыму создали дефицит крови и лекарств для гражданских: забрали для лечения оккупантов – ЦНС

Российские оккупанты во временно захваченном Крыму создали дефицит крови и медикаментов в больницах для гражданских граждан. Из центров переливания крови забрали кровь для нужд захватчиков.

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Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в Центре национального сопротивления. Такой дефицит наблюдается в оккупированном Севастополе.

Как отмечается, россияне забрали кровь для военного госпиталя, где лечат раненых на войне в Украине российских военных.

"На территории временно оккупированного Крыма обостряется гуманитарный кризис. В частности, в городе Севастополь из центров переливания забрали кровь и ее компоненты для клинического военного госпиталя, чем повлекли дефицит в гражданских учреждениях", – говорится в сообщении ЦНС.

В учреждении также отметили, что, кроме крови, медицинские учреждения Севастополя также имеют критически низкие запасы медикаментов. Об этом стало известно благодаря информации от подполья. Такая ситуация произошла из-за того, что оккупанты переориентируют медицинскую систему временно оккупированных территорий Украины на нужды российских оккупантов.

"Приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов. В частности, большинство лекарств идет на лечение военных РФ", – добавили в Центре нацсопротивления.

Напомним, что 18 февраля осматривать оккупированные украинские территории в Крым прибыл российский диктатор Владимир Путин. Военный преступник засветился в захваченном РФ Севастополе, где "осматривал" новый детский центр.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Крыму среди коллаборантов и приезжих россиян растут панические настроения. К тому же, так называемая "власть" усилила мобилизацию на полуострове.