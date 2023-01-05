Оккупанты вывезли гражданских из пригорода Бахмута на 'фильтрацию' в Ростов – ЦНС

Российские оккупанты вывезли из пригорода уничтоженного ими Бахмута 30 местных жителей. Людей транспортировали в Ростов для проведения "фильтрации".

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. Вывозом гражданских занимались наемники из ЧВК "Вагнер".

Под видом "эвакуации" из зоны боевых действий людей перевезли в фильтрационные лагеря, где теперь будет решаться их дальнейшая судьба.

"Причиной вывоза являются якобы гуманные намерения оградить людей от боевых действий, но подчеркиваем, что их вывезли на фильтрацию", – отмечают в ЦНС.

Там рассказали, что оккупанты также обстреливают захваченные ими населенные пункты на Херсонщине, чтобы и там иметь основания для принудительной эвакуации местного населения в фильтрационные лагеря. Далее их ждет задержание или расселение в отдаленных регионах РФ.

"Заметим, что оккупанты также блокируют выезд людей из ВТО на территории подконтрольные Правительству Украины, что также свидетельствует о истинных намерениях врага, а именно депортация украинцев", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики тоже продолжают терроризировать местное население. Враг заблокировал для проведения "фильтрационных мероприятий" село Половинкино возле Старобельска.

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