На Луганщине оккупанты заблокировали село для проведения "фильтрации" после прилетов по их позициям
На временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики продолжают терроризировать местное население. Враг заблокировал для проведения "фильтрационных мероприятий" село Половинкино возле Старобельска.
Половину жителей села вывезли в Луганск. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.
Причиной репрессий стали успешные удары Вооруженных сил Украины по позициям врага – оккупанты обвиняют в них местное население. После "бавовны" россияне окружили село и заблокировали въезд и выезд.
"Известно, что в результате рейда уже 30 жителей села было репрессировано и вывезено в Луганск. К жителям села применяется "коллективная ответственность", – сказано в сообщении.
В ЦНС отмечают, что оккупанты не понимают, что на захваченных ими территориях Украины почти каждый житель может сообщить ВСУ о позициях армии РФ, потому что россиян не воспринимают как освободителей. Соответственно, такая "фильтрация" не принесет результата.
Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ "демилитаризовали" военный объект российских захватчиков в городе Сватово Луганской области. Удар был нанесен по складу с боеприпасами врага.
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