Оккупанты в Мелитополе установили ''спецбашню'' мобильной связи, чтобы прослушивать разговоры абонентов

Российские оккупанты продолжают издеваться над жителями временно захваченных территорий. В Мелитополе, что на Запорожье, путинская армия и их приспешники решили прослушивать разговоры мирных жителей.

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С этой целью они установили "спецбашню" мобильной связи. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной противником. С помощью нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что россияне усиливают репрессии против жителей Мелитополя. Оккупанты обустроили в городе по меньшей мере пять застенков и завезли с территории РФ судей, устраивающих судилища над украинцами.

Кроме того, захваченный город живет в условиях информблокады. Военные преступники остановили работу крупнейшего местного интернет-провайдера и провели там российскую связь. На украинцев пытаются воздействовать кремлевской пропагандой.

Однако во временно оккупированном Россией Мелитополе, несмотря на давление и репрессии , украинские патриоты продолжают сопротивляться. Колаборантам, которые с радостью сотрудничают с захватническими властями, начали раздавать "черные метки".

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