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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Убийство спасателей это преступление против человечности

Россия атаковала Харьков. Иллюстративное фото
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Повторный удар это всегда удар по спасателям.

Преступление из преступлений.

В этот раз – в Харькове.

Вечная память погибшим.

Пусть в другом мире им будет хорошо.

Помоги, Господи, остановить эту войну.

Убийство спасателей это преступление против человечности
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