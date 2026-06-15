Блог | Убийство спасателей это преступление против человечности
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Повторный удар это всегда удар по спасателям.
Преступление из преступлений.
В этот раз – в Харькове.
Вечная память погибшим.
Пусть в другом мире им будет хорошо.
Помоги, Господи, остановить эту войну.
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