Оккупанты в Мариуполе собираются возводить дома из смеси, сделанной из руин, в которых оставались тела погибших украинцев, – депутат горсовета

Российские оккупанты продолжают совершать во временно захваченном Мариуполе страшные преступления. Захватчики собираются строить дома из смеси, сделанной из руин, в которых оставались тела погибших украинцев.

Видео дня

Об этом сообщил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин в эфире всеукраинского телемарафона. Таким образом, по его словам, путинская армия пытается скрыть свои военные преступления.

Забавин напомнил, что авиация захватчиков бомбила фугасными авиабомбами практически весь город. В Левобережном районе оккупанты разрушили все дома, а люди, которые прятались в подвалах этих домов, остались просто похороненными там. Никто не разбирал руины и не доставал тела. И чтобы скрыть следы этих преступлений, оккупанты просто взяли весь этот строительный материал и вывезли его на полигон.

"А дальше происходит еще более циничное – они превращают в строительную смесь весь этот бетон вместе с телами мариупольцев. Внимание! Для чего? Для того чтобы потом из этого материала строить новые дома. Это даже не нацистская Германия с концлагерями во время Второй мировой войны – это еще хуже", – отметил он.

Сейчас же Мариуполь превратился в полное гетто, по словам Забавина, многие жители умирают в результате сильного холода, в частности из-за отсутствия теплоснабжения зимой. Многие мариупольцы до сих пор живут в подвалах домов.

"Представьте, смертность в Мариуполе при населении 100-120 тыс. примерно такая же, как была, когда в городе было более 500 тыс. жителей. То есть в пять раз смертность выросла", – уточнил депутат горсовета.

Следует отметить, что российские военные преступники уничтожили 80% жилищного фонда временно оккупированного Мариуполя. Теперь путинские террористы устраивают показуху с якобы оказанием "помощи" жителям города.

Ранее Мариупольский городской совет показал кадры когда-то главной локации украинского туризма во временно оккупированном россиянами городе. Железнодорожный вокзал, через который ежедневно в гости и обратно домой проезжали сотни жителей, сегодня превращен в настоящее пристанище привидений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе местные жители вынуждены выстаивать многочасовые очереди на морозе, чтобы получить теплую еду.

На въезде в оккупированный Мариуполь захватчики разместили блокпосты со снайперскими точками. Так, захватчики пытаются усилить контроль за въездом и выездом из города.