Оккупанты в Крыму размечтались об Одессе: контроль РФ над городом назвали условием для окончания войны

Захватчики в оккупированном Крыму размечтались о захвате Одессы. В частности, контроль над этим украинским городом глава оккупационного "парламента" Крыма коллаборант Владимир Константинов назвал одним из условий завершения войны.

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Об этом он 26 марта сказал пропагандистским СМИ. По словам предателя, ему безразлично, какой статус будет иметь Одесса – "российский" или "нейтральный".

Главное, чтобы она был в составе РФ, мечтает Константинов.

Беседуя с кремлевскими пропагандистами, коллаборант повторил нарративы Москвы о якобы необходимости "демилитаризации" Украины.

Так, Константинов выдал, что Украина якобы должна потерять "свои агрессивные возможности", и призвал "полностью уничтожить" Украину как "антироссийское государство" и придуманных российской пропагандой "нацистов".

Без этого якобы не возможно заключение мира, заявил предатель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным украинской военной разведки, оккупанты в Крыму начали эвакуацию. Они очень активно продают приобретенную на захваченных украинских землях недвижимость и увозят свои семьи с полуострова.

– Патриоты в Крыму советуют захватчикам "убегать, пока есть возможность". Об этом идет речь в листовках, которые распространяют авктивисты.

– В новом послании для оккупантов украинцы напомнили оккупантам Крыма, что время оккупации истекает и скоро виновным придется ответить за все.