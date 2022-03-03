В Чернигове российская авиация атаковала две школы и частные дома: погибли 9 человек, четверо ранены. Фото и видео

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В Чернигове российская авиация атаковала две школы и частные дома. В результате авиаударов погибли по меньшей мере 9 человек, 4 - ранены.

Эти цифры могут быть не окончательными.

"Чернигов. Российская авиация также атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. Работают спасатели. По информации ГСЧС, предварительно 9 погибших и 4 травмированных", - сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сеть попал перехват переговоров российской авиации. Оккупантам поставлена задача бить по всей территории Украины круглосуточно.

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