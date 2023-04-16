Оккупанты установили в Мариуполе памятник генералу, который участвовал в захвате города. Фото

В субботу, 15 апреля, во временно оккупированном Мариуполе торжественно открыли памятник российскому генерал-лейтенанту Роману Кутузову. Он командовал армейским корпусом "ДНР" и участвовал в захвате города в 2022-м году.

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Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ. Там заявили, что Кутузов погиб, защищая Мариуполь, хотя на самом деле он был ликвидирован в Луганской области (ранее считалось, что он погиб на Донетчине).

Памятник военному преступнику установили возле школы №7 в Мариуполе, которую также переименовали в его честь. На открытие бюста приехал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

В армии РФ Кутузов дослужился до командира дивизии и замкомандующего общевойсковой армией. Он принимал участие в войне в Сирии и на востоке Украины.

Во время полномасштабной войны генерал Кутузов отметился тем, что не жалел личный состав войск оккупантов. Он осознанно отправлял людей на убой, понимая при этом, какие будут потери. Однако в конце концов ему пришлось самому возглавить наступление, что и привело к гибели оккупанта.

Несмотря на это, Кутузову посмертно присвоили звание генерал-лейтенанта и героя России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе оккупанты снесли памятник Архипу Куинджи, который был расположен на Греческой площади. Также они переименовывают улицы, названные именем знаменитого мариупольского художника, и воруют его картины из дома-музея.

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