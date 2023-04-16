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Оккупанты установили в Мариуполе памятник генералу, который участвовал в захвате города. Фото

София Закревская
Общество
1 минута
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Оккупанты установили в Мариуполе памятник генералу, который участвовал в захвате города. Фото

В субботу, 15 апреля, во временно оккупированном Мариуполе торжественно открыли памятник российскому генерал-лейтенанту Роману Кутузову. Он командовал армейским корпусом "ДНР" и участвовал в захвате города в 2022-м году.

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Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ. Там заявили, что Кутузов погиб, защищая Мариуполь, хотя на самом деле он был ликвидирован в Луганской области (ранее считалось, что он погиб на Донетчине).

Памятник военному преступнику установили возле школы №7 в Мариуполе, которую также переименовали в его честь. На открытие бюста приехал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Оккупанты установили в Мариуполе памятник генералу, который участвовал в захвате города. Фото
Оккупанты установили в Мариуполе памятник генералу, который участвовал в захвате города. Фото

В армии РФ Кутузов дослужился до командира дивизии и замкомандующего общевойсковой армией. Он принимал участие в войне в Сирии и на востоке Украины.

Оккупанты установили в Мариуполе памятник генералу, который участвовал в захвате города. Фото

Во время полномасштабной войны генерал Кутузов отметился тем, что не жалел личный состав войск оккупантов. Он осознанно отправлял людей на убой, понимая при этом, какие будут потери. Однако в конце концов ему пришлось самому возглавить наступление, что и привело к гибели оккупанта.

Несмотря на это, Кутузову посмертно присвоили звание генерал-лейтенанта и героя России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе оккупанты снесли памятник Архипу Куинджи, который был расположен на Греческой площади. Также они переименовывают улицы, названные именем знаменитого мариупольского художника, и воруют его картины из дома-музея.

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