Оккупанты снесли в Мариуполе памятник Куинджи, который был установлен на знаковом месте. Видео

В Мариуполе оккупанты снесли памятник Архипу Куинджи, который находился на Греческой площади. Также они переименовывают улицы, названные именем знаменитого мариупольского художника и воруют его картины из дома-музея.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, демонтаж памятника захватчики провели в понедельник, 10 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пожалуй, снова будут рассказывать о "реконструкции", как с городским фонтаном", – отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что Архип Куинджи стал подлинным символом отношения российских оккупантов к культурному наследию.

Они хотят присвоить звание "мариупольского Мастера Света", но сносят памятник ему в родном городе, воруют его картины из дома-музея, улицу его имени переименовывают на "Артема" и превращают в труху, подчеркнул советник мэра.

"Великая русская культура уничтожения и убийства во всех цветах смерти. Как символически", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Под Мариуполем оккупанты выселяют всех жителей села Лесное, чтобы разместить там личный состав войск РФ. Вымышленный повод – отсутствие подтверждения права собственности.

– В Мариуполе на войну против Украины намерены мобилизовать студентов. С этой целью оккупанты собрались ставить их на военный учет.