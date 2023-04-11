Оккупанты снесли в Мариуполе памятник Куинджи, который был установлен на знаковом месте. Видео
В Мариуполе оккупанты снесли памятник Архипу Куинджи, который находился на Греческой площади. Также они переименовывают улицы, названные именем знаменитого мариупольского художника и воруют его картины из дома-музея.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, демонтаж памятника захватчики провели в понедельник, 10 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Пожалуй, снова будут рассказывать о "реконструкции", как с городским фонтаном", – отметил Андрющенко.
Он подчеркнул, что Архип Куинджи стал подлинным символом отношения российских оккупантов к культурному наследию.
Они хотят присвоить звание "мариупольского Мастера Света", но сносят памятник ему в родном городе, воруют его картины из дома-музея, улицу его имени переименовывают на "Артема" и превращают в труху, подчеркнул советник мэра.
"Великая русская культура уничтожения и убийства во всех цветах смерти. Как символически", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Под Мариуполем оккупанты выселяют всех жителей села Лесное, чтобы разместить там личный состав войск РФ. Вымышленный повод – отсутствие подтверждения права собственности.
– В Мариуполе на войну против Украины намерены мобилизовать студентов. С этой целью оккупанты собрались ставить их на военный учет.
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