Оккупанты ударом по Орехову убили супругов-железнодорожников: сиротой остался 8-летний Артем

Вследствие российского удара по Орехову Запорожской области 9 июля погибли супруги железнодорожников Виталий Юшко и Ольга Очкас. Сиротой остался их 8-летний сын Артем.

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Как 10 июля сообщила пресс-служба "Укрзалізниці", Ольга и Виталий попали под вражеский обстрел, оказывая волонтерскую помощь. Виталий Юшко, 1976 года рождения, трудовую деятельность на железной дороге начал в 1995 году электромонтером СЦБ (сигнализация, централизация и блокировка) Пологовской дистанции сигнализации и связи Приднепровской железной дороги.

Там же работал электромехаником и старшим электромехаником. Был высококвалифицированным работником, имел ведомственные и отраслевые награды, рассказали в "УЗ".

Ольга Очкас, 1978 года рождения, с 1999 года работала на станции Ореховская. Прошла путь от уборщика производственных помещений до дежурного по станции, на этом посту работала с 2004 года.

"Эти супруги много времени посвятили волонтерству в пункте несокрушимости города Орехов, помогали людям выживать", – рассказали в "Укрзалізниці".

В компании пообещали, что будут опекаться о ребенке погибших. До своего совершеннолетия ему будут предоставляться ежегодная денежная помощь и возможность оздоровления. Также планируются выплаты в рамках программы "Железная семья".

"Жертвами российских извергов стали железнодорожники, которые, несмотря на свой выходной, продолжали помогать людям, несмотря на опасность. Это еще одно доказательство того, что украинские железнодорожники имеют большое сердце и отвагу. К сожалению, мы не можем вернуть родителей ребенку, но наша обязанность – помочь и поддержать каждого ребенка, семью железнодорожников, погибших вследствие войны", – сказал глава правления "Укрзалізниці" Евгений Лященко.

В сети рассказали, что у погибших также остались дочь и пожилые родители – пенсионеры-железнодорожники.

"Эти два невероятно искренних, приветливых, позитивных человека (Ольга и Виталий. – Ред.) волонтерили в этом пункте несокрушимости все время... В прошлом году 7-летний Артемка пошел в первый класс... Вместе с подарками первоклассницу мы обвели его ладошку и вместе с Олей (мамой. – Ред.) написали его мечту. Обычная детская мечта о "Макдональдсе"... в Киеве. На вопрос, почему в Киеве, Артем ответил, что там его сестра", – говорится в сообщении на странице "Приднепровской железной дороги".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля российские оккупанты сбросили авиабомбу на школу в Орехове, где в тот момент выдавали гуманитарную помощь. Семь человек погибли на месте, еще 13 попали в больницу с ранениями разной тяжести.