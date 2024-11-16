Оккупанты ударили дроном по Херсону: пострадал мужчина, который получил минно-взрывную травму

В Херсоне был ранен еще один мужчина из-за сброса взрывчатки с российского дрона. 60-летнего херсонца, попавшего под удар окупантов, госпитализировали.

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Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация. Отмечается, что медики оказывают всю необходимую помощь раненому.

В частности, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги.

Также в ХОВА отметили, что сутками ранее россияне в очередной раз атаковали взрывчаткой из БпЛА поселок Велетенске. Дрон сбросил взрывчатку на жилой дом.

Из-за пожара, который начался в результате сброса взрывчатки с дрона, погибла женщина 1949 года рождения. Также ранение и отравление угарным газом получил местный житель 1953 года рождения.

Но "несмотря ни на что, в Херсоне жизнь продолжается", уверяют власти областного центра. В течение двух недель ноября в роддоме Херсона появились на свет 14 детей (это девять мальчиков и пять девочек), что на четыре новорожденных больше, чем за весь октябрь в городе.

В то же время власти призвали семьи дождаться стабилизации ситуации в громаде за ее пределами, то есть "по возможности временно вывезти детей в более безопасные места".

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне задержали агентку российского ГРУ и двух коллаборантов, корректировавших вражеский огонь по Силам обороны. Приоритетными целями предателей были замаскированные штабы, огневые позиции и опорные пункты подразделений ВСУ. Теперь за сотрудничество с оккупантами фигурантам грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

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