Оккупанты свозят на захваченные территории в Украине медиков из РФ: пытаются заманить более высокими зарплатами

Украинцы, оставшиеся на временно оккупированных Россией территориях, не хотят сотрудничать с захватчиками. Речь идет, в частности, о медицинских работниках.

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В этой связи оккупанты свозят на захваченные территории в Украине медиков из РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что большинство украинских врачей сопротивляются оккупантам и не подписывают договоры с россиянами. При этом они пытаются оказывать помощь местному населению и лечить людей. Кое-где это происходит и вне больниц.

Однако из-за обострения гуманитарного кризиса, который на оккупированных территориях устроили путинские захватчики, растет смертность среди гражданского населения. Со своей стороны такая ситуация значительно повышает градус социального напряжения. Кроме того, значительно снизилось качество медицинского обслуживания в связи с перепрофилированием гражданских больниц под военные госпитали.

"Оккупанты уже наладили систему так называемых командировок российских врачей на ВОТ Украины. Но количество желающих не достаточно. Поэтому россияне вводят дополнительные выплаты от 4.5 тыс. до 18 тыс. рублей, тем специалистам, которые незаконно находятся на ВОТ. Выплаты будут выполняться на средства пенсий РФ", – отметили в Центре.

Напомним, в больницах на оккупированной части Луганщины все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии. Скорая помощь выезжает только на вызовы российских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной части Украины уже собрались "отлавливать" не только мужчин, но и женщин. Медикам сообщили о "нововведениях" и сказали не покидать место жительства. Выяснилось, что всему виной большие потери среди российских военных, причем ситуация стала настолько серьезной, что оккупанты собираются обескровить даже отделение акушерства и гинекологии.