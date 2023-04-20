Оккупанты сообщили о 'заминировании' в Мелитополе: мэр Федоров предупредил о возможной провокации

На Запорожье, во временно неподконтрольном Киеву Мелитополе, российские силовики оцепили многоквартирный дом на улице Ярослава Мудрого и нагнали чрезвычайные службы. По информации пророссийских медиа, этот участок заминирован.

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Однако, по словам подлинного мэра города Ивана Федорова на его Telegram-канале, данный инцидент – не что иное, как провокация оккупантов. Уже предсказуемо впоследствии "власти" Мелитополя обвинят в терроре мирного населения Украину.

"Что дальше по сценарию кремлевской методички – обвинение "киевского режима" и "укронацистов", – иронично заметил глава горсовета.

Ранее стало известно, что 14 апреля в Мелитополе под контролем захватчиков прогремел взрыв. Предварительно, "бавовна" произошла в районе железной дороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, спортсменов-предателей из Мелитополя, которые решили, что спорт вне войны, и служат врагу на временно оккупированных территориях, лишили спортивных званий. Первые пять спортсменов, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, потеряли почетное звание "мастер спорта", присвоенное им Украиной.

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