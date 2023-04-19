Спорт не вне войны: спортсменов-предателей из Мелитополя лишили званий, – мэр Федоров

Спортсменов-предателей из Мелитополя, которые решили, что спорт вне войны и служат врагу на временно оккупированных территориях, лишили спортивных званий. Первые пять спортсменов, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, потеряли почетное звание "Мастер спорта", присвоенное им Украиной.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. Он поименно назвал мелитопольцев, потерявших спортивное звание из-за предательства родины и сотрудничества с врагом.

Так, отныне больше не мастер спорта Украины международного класса тренер по кикбоксингу Виктор Савченко.

"Он сейчас угождает рашистам, поэтому не имеет права учить дисциплине наших детей", – подчеркнул мэр Мелитополя.

Спортивного звания "Мастер спорта Украины" лишились также жители Мариуполя Андрей Рыбницкий (гандбол), Дмитрий Хассай (бодибилдинг), Дмитрий Глек и Роман Дзюб (пауэрлифтинг).

"До недавнего времени все они славились своими спортивными достижениями. Сейчас – тем, что продались врагу за рубли", – подчеркнул Иван Федоров.

Мэр Мариуполя посоветовал и другим коллаборантам приготовиться отвечать за предательство.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты заставляют учителей в Мелитополе брать российские паспорта, установив "дедлайн". Захватчики требуют, чтобы работники школ отказались от украинского гражданства до 1 июня.

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