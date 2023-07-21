Россияне разозлили жителей Мариуполя, которые "верили в лучшую жизнь": теперь они мстят тем, кто едет в Крым

После удара по Крымскому мосту туристам из РФ добраться на автомобиле на полуостров можно только через временно оккупированные части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Фактически – через зону боевых действий. Город, из которого они теперь в основном и выезжают для отдыха на море, – разрушенный российской армией Мариуполь. Местные жители, обозленные тем, что все пошло "не по плану", теперь решили своеобразно мстить.

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Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

"Нам плевать, едем отдыхать"

Добровольно ехать отдыхать на оккупированную территорию предпочитают исключительно россияне, поддерживающие войну против Украины. Этих идейных сторонников преступного путинского режима не волнует не только то, что они становятся соучастниками, но и собственная жизнь. "Нам плевать, едем отдыхать" – такими словами они комментируют свое решение.

Крым за годы оккупации был буквально накачан вооружением и превратился в огромную базу РФ. С территории захваченного полуострова (в том числе) наносятся удары по городам нашей страны, так что все военные объекты врага на территории АРК, конечно же, являются законной целью ВСУ.

Второй удар по Крымскому (Керченскому) мосту ограничил приток российских туристов, которые, несмотря на угрозу, все же собирались отдохнуть на полуострове. Теперь безальтернативный автомобильный путь проходит через временно оккупированные части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

При этом оккупационная власть выпустила ряд предупреждений, как нужно вести себя в дороге, но умолчала о главном: "отпускники" с легкостью могут попасть под обстрел, так как их путь проходит через места сосредоточения оккупантов.

"Золотой" проезд

Источник OBOZREVATEL в оккупированном городе говорит, что местные жители увидели в ситуации "окно возможностей" и стали неплохо зарабатывать на россиянах. "Те, у кого есть личное авто, стали таксовать по маршруту Мариуполь – Крым. Ну и обратно. Стоимость маршрута резко взлетела: частники берут минимум по 8 тысяч рублей (около 2,5 тыс. грн) за поездку", – говорит наш собеседник.

Однако, по его словам, стоимость в ближайшие дни может еще подняться. А вот в "официальной" мариупольской службе такси корреспонденту OBOZREVATEL сообщили, что, например, поездка из Мариуполя в Алушту обойдется в 14-15 тысяч рублей (примерно 4,5 тыс. грн). Причем время в дороге назвать отказались: мол, "каждый раз по-разному".

Тем временем россияне на форумах по отдыху в Крыму уже жалуются, что новая дорога занимает не 8 часов, как им говорили, а намного больше – иногда и все 13. "Не менее десяти блокпостов, везде требуют документы, иногда осматривают тщательно машину, проверяют сумки", "Почувствовала себя преступницей", "А у меня спрашивали, есть ли родственники в Украине, и проверили телефон", – жалуются россияне.

Но больше всего их почему-то возмущает, что никто не может гарантировать им безопасность.

Распил и "бабло для своих"

В разрушенном Мариуполе сейчас идет так называемая большая стройка. Россияне действительно возводят дома, но мало. Да и думать, будто это делается из-за заботы о людях, ошибочно: идет колоссальный распил.

Например, данные по потраченным в Мариуполе бюджетным средствам засекречены. В 2022 году Санкт-Петербург взял на себя обязательство по "восстановлению Мариуполя", и это стало золотой жилой для дельцов. Однако жадность и безнаказанность некоторых уже сгубили, но только потому, что они решили "распилить" еще и средства, выделенные на реконструкцию башен Кремля, – в итоге за хищение 70 млн рублей было арестовано руководство компании "Питерский ренессанс".

Но на Мариуполе россияне продолжают "пилить" как последний раз в жизни. Всего только питерских компаний, которые занимаются "восстановлением", – 25. Выручка одной из них (ООО "РКС-НР") в 2022 году составила почти 180 млн долларов, а ведь это только официальные цифры.

Пророссийски настроенные жители Мариуполя, которые рассчитывали на то, что "все сразу изменится" после прекращения боевых действий, сейчас обозлены. С работой все очень плохо, а российские компании завозят своих сотрудников. На строительстве в подавляющем большинстве – гастарбайтеры из Азии.

Они, по мнению местных жителей, "не поднимут бучу", если их кинут с зарплатой: мигрантов просто по-быстрому вывезут, и все. А вот немногочисленные мариупольцы уже имеют "горький опыт".

О ситуации в городе написал и предатель Украины, сбежавший в РФ, Олег Царев.

На его сообщение об отсутствии работы в городе ответило большое количество обозленных мариупольцев.

Коллаборанты говорят, что теперь уже "большой надежды на Россию нет", потому решили "мстить" как могут – в том числе "обдирая россиян как липку". Например, на поездках в Крым.