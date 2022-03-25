Оккупанты проводят перегруппировку войск и устроили террор местного населения – Генштаб

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Оккупанты в течение последних суток сосредоточились на проведении перегруппировки войск. Также они развернули настоящий террор для украинцев на оккупированных территориях.

Людей насильно увозят в Россию, грабят и убивают. Об этом в вечернем своде 25 марта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Там отметили, что российские оккупанты продолжают совершать военные преступления и преступления против человечности. Враг устраивает настоящий террор для украинцев во временно оккупированных населенных пунктах нашего государства.

Так, россияне принудительно вывозят людей на территорию РФ. Ранее сообщалось, что у них отбирают документы и телефоны. Некоторых из силой вывезенных граждан Украины пытаются заставить подписать контракты с ВС РФ.

Видео дня

Тех украинцев, которые остаются на родной земле, враг пытается запугать.

"Российские захватчики совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, изымают автомобильную технику и личные вещи", - говорят в ГШ ВСУ.

В оккупированном Луганске людей даже лишают возможности получить медицинскую помощь. Одну из местных больниц оккупанты забрали под свой военный госпиталь. Больница переполнена ранеными военнослужащими армии РФ. Часть больницы была отведена для хранения трупов, ведь местные морги уже не вмещают тел ликвидированных оккупантов.

Между тем на фронте враг занят перегруппировкой войск с целью наращивания ударных группировок для возобновления наступательных действий. Такая подготовка фиксировалась практически по всем направлениям.

Кое-где противник пытается вести штурмовые действия, не оставляет попыток нанесения огневого поражения отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Однако успеха не имеет.

"Враг предпринимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью обеспечения готовности к наступательным действиям. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в определенных районах, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны", - заверили в Генштабе.

В частности, продолжаются бои под Киевом. Защитники столицы успешно отбивают наступление противника, наносят ему огневое поражение и удерживают определенные рубежи.

Также в ГШ ВСУ напомнили, что украинским воинам удается ликвидировать не только рядовой, но и командный состав оккупационной армии. Так, 25 марта, украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по данным экс-министра внутренних дел Украины, общие потери России в войне против Украины составляют около 20 тыс. человек. В России же цифру погибших уменьшили не менее чем в 12 раз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!