Общие потери России в войне против Украины составляют почти 20 тыс. человек, - Аваков

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общие потери России за 30 дней войны против Украины составляют почти 20 тысяч человек. При этом официальные цифры Генштаба ВСУ немного ниже.

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook. По его словам, данные взяты из внутренней сводки в РФ на утро 25 марта.

"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 15007 человек. ЧВК - 4862 погибший. Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК - 19 869 человек", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по данным украинской стороны, общие боевые потери РФ за месяц войны (с 24 февраля по 24 марта 2022 года) ориентировочно составили 15 тыс. 800 человек личного состава. Также оккупанты потеряли 530 танков, 1597 боевых бронированных машин, 108 самолетов и 124 вертолета.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты РФ стягивают резервы и пытаются закрепиться на своих позициях. Из-за ужасающих потерь наступление врага остановлено.

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