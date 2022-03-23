Оккупанты проводят перегруппировку и готовят наступление в направлении Чернигова и Броваров – Минобороны

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Вражеская армия РФ не оставляет попыток возобновить наступательные действия, чтобы блокировать крупные украинские города. Оккупанты проводят перегруппировку, готовя наступление в сторону Черниговщины и Киевщины.

Столицу враг намеривается оцепить с восточного направления. Соответствующую информацию OBOZREVATEL озвучили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что противник продолжает перегруппировку подразделениями из состава второй, 41-й А и 90-й танковых дивизий Центрального военного округа РФ.

Свои силы и средства оккупанты сосредоточивают для возобновления наступательных действий в направлениях на Чернигов и Бровары.

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В то же время путинские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы объектов военной и гражданской инфраструктуры в Чернигове.

"В ближайшее время ожидается возобновление наступательных действий в направлении города Бровары и Борисполь с целью блокирования Киева с востока", – предупредили в Минобороны.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что украинские защитники сдерживают врага по всем направлениям. Во временно окруженном оккупантами Мариуполе одно из подразделений путинской армии потеряло 90% личного состава.

По состоянию на 28-е сутки войны потери личного состава армии РФ в Украине составляют более 15 600 человек. Также украинские Силы обороны уничтожили 517 танков российских захватчиков, 267 артиллерийских систем, 225 самолетов с вертолетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 марта россияне сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну в Чернигове. В результате обрушился один из пролетов переправы.

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