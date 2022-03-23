В Чернигове оккупанты разбомбили автомобильный мост через Десну. Видео

В Чернигове ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну. В результате обрушился один из его пролетов.

Об этом пишет "Суспільне". Отмечается, что информацию подтвердил и глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Чернигове ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну. Упал один из пролетов", – сказано в сообщении.

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Издание подчеркивает, что через этот мост из Чернигова эвакуировали людей. Также по нему завозили гуманитарную помощь в город.

В свою очередь Чаус уточнил, что это не помешает поставлять гуманитарную помощь в Чернигов.

"Мы обеспечиваем город продуктами питания и всем необходимым. Мы обязательно построим другой мост, который будет лучше этого", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне разбомбили окрестности Чернигова, из-за чего возник риск блокады города.

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