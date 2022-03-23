ВСУ сдерживают противника на всех направлениях, в Мариуполе одно из подразделений потеряло 90% личного состава – Генштаб

Вооруженные силы Украины сдерживают российских оккупантов на всех направлениях. На некоторых из них противник деморализован.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 23 марта. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях.

На восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Не дают противнику возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и частью сил на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении Запорожья.

Видео дня

Группировка объединенных сил сдерживает продвижение захватчика в направлении города Попасная и Курахово . Осуществляет круговую оборону Мариуполя .

На северо-востоке продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе населенного пункта Малин .

На Сиверщине группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

На юго-восточном направлении проводится оборонная операция, осуществляется поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне . Продолжается ведение обороны города Николаева и населенных пунктов Николаевской области .

ВСУ сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку, проводят стабилизационную операцию, выполняют задачи территориальной обороны.

Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.

Группировка Воздушных сил ВСУ отражает ракетно-авиационные удары и воздушные атаки противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов и группировок войск. За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет. Кроме того, авиация Воздушных сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и поразили вражеские крылатые ракеты.

На территории Российской Федерации продолжается скрытая мобилизация с целью восполнения потерь личного состава оккупационной группировки войск, действующей в войне на территории Украины. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих, предпочитающих тех, кто уже имеет боевой опыт.

На территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие действующей нелегитимной власти РФ в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Республикой Беларусь и Украиной. Информация уточняется.

В то же время, по имеющейся информации, на территории Беларуси идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы .

Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные личности убиты, ранены, больны или деморализованы.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие путинской армии продолжают признавать огромные потери в своих рядах, жалуясь на военачальников. Один из оккупантов заявил, что с его 331-го костромского полка ВДВ на войне в Украине был ликвидирован весь батальон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!