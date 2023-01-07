Россияне вывезли из оккупированной Горловки в РФ более 400 детей под предлогом новогодних праздников

Российские захватчики массово вывозят детей со временно оккупированных территорий Украины в Москву, Ростов и другие крупные города РФ на зимние праздники. Цель таких поездок – "промывка мозгов" несовершеннолетних украинцев.

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Так, только из одной Горловки на Донетчине оккупанты забрали 414 детей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Их вывезли на "праздничные мероприятия" в Ростовскую область. Отмечается, что в этом преступлении принимал участие медперсонал – он фактически курировал вывоз детей в РФ.

В России несовершеннолетних из оккупированных регионов пытаются убедить в том, что жизнь в РФ якобы лучше, чем в "нацистской Украине".

"На этих мероприятиях детей подвергают пропаганде, а главной целью является "игра на контрасте", где детям демонстрируют "счастливую и беззаботную" жизнь на рф в противовес войне в Украине. Таким образом запечатлевая в памяти детей преимущество России над их Родиной", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики активизировали влияние украинских детей на оккупированных территориях. Посредством пропаганды россияне хотят убедить несовершеннолетних в том, что Россия их якобы спасает.

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