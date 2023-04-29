Оккупанты планируют вывезти в Россию всех школьников из Горловки – Центр национального сопротивления

Государство-агрессор Россия продолжает похищать детей из временно захваченных городов Украины. Оккупанты планируют незаконно депортировать в Россию всех детей школьного возраста из оккупированной Горловки в Донецкой области.

Видео дня

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в пятницу, 28 апреля. В планах российских захватчиков сделать поводом для вывоза маленьких украинцев в государство-агрессор "эвакуацию".

Это, по данным ЦНС, должно произойти в конце весны – после окончания учебного года. Как отмечается, родителям якобы тоже придется ехать вместе со своими детьми в Россию.

В учреждении подчеркнули, что Кремль продолжает политику геноцида в захваченных украинских городах. Таким образом, россияне пытаются уничтожить у детей украинскую самоидентичность.

"Это делается для того, чтобы вывезти украинцев в РФ и дальше ассимилировать их и уничтожить у детей украинскую самоидентичность. Все это и является признаком геноцида согласно нормам международного права", – говорится в материале.

Город Горловка в Донецкой области российские войска захватили еще в 2014 году.

Напомним, что в начале января 2023 года в ЦНС сообщали, что российские оккупанты вывезли в РФ якобы на "новогодние праздники" 414 детей из Горловки. Детей увезли в Ростовскую область. В преступлении участвовал медперсонал – он фактически курировал вывоз детей в страну-агрессор.

Как известно, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Путина – его подозревают в непосредственном участии в насильственной депортации граждан Украины и неспособности помешать совершению военных преступлений военнослужащими и должностными лицами РФ.

Вместе с ним арестовать должны и российскую детскую омбудсменку Марию Львову-Белову, которая организовывала похищение украинских детей с оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, назначенная оккупантами "вице-мер" Чистяково (Тореза) Ольга Дедух, занимавшаяся депортацией украинцев в Сибирь, получила приговор – 15 лет тюрьмы. Сейчас коллаборантка прячется на оккупированной части Украины.