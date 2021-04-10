Оккупанты построят каток на месте мусульманского кладбища в Крыму
На месте мусульманского кладбища в оккупированной Россией Евпатории (Крым) построят каток, несмотря на возмущение крымских татар.
Об этом пишет "Подъем", публикуя также историческую справку, согласно которой застройка может быть признана незаконной (чтобы посмотреть фото и документ, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что споры вокруг кладбища длились несколько месяцев, а крымские татары назвали планы оккупантов "стройкой на костях".
В то же время так называемый "вице-премьер-министр" Крыма Евгений Кабанов заявил, что на том месте "нет никакого кладбища". Именно его фирма является застройщиком.
В свою очередь "глава" Евпатории Роман Тихончук уточнил, что нашел якобы компромиссный вариант: часть пустующей территории отдадут под сквер, а остальную – под спортивный объект.
Во вторник, 13 апреля, план по скверу намерены обсудить в духовном управлении мусульман.
Издание также подчеркивает, что историческая справка, выданная Евпаторийским краеведческим музеем, свидетельствует о том, что дальнейшая застройка кладбища может быть признана незаконной.
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Крыму разрушают Форосский ландшафтный парк. Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя начала расследование по данному факту.