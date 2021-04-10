Окупанти побудують каток на місці мусульманського кладовища в Криму

На місці мусульманського кладовища в окупованій Росією Євпаторії (Крим) побудують каток, незважаючи на обурення кримських татар.

Про це пише "Підйом", публікуючи також історичну довідку, згідно з якою забудову може бути визнано незаконною (щоб подивитися фото і документ, доскрольте сторінку до кінця).

Кладовище розташоване в Євпаторії. Google Maps

Відзначається, що суперечки навколо кладовища тривали кілька місяців, а кримські татари назвали плани окупантів "будівництвом на кістках".

Водночас так званий "віцепрем'єр-міністр" Криму Євген Кабанов заявив, що на тому місці "немає жодного кладовища". Саме його фірма є забудовником.

Зі свого боку"глава" Євпаторії Роман Тихончук уточнив, що знайшов нібито компромісний варіант: частину території, яка пустує, віддадуть під сквер, а решту – під спортивний об'єкт.

Територія кладовища і пам'ятник. pdmnews.ru

У вівторок, 13 квітня, план щодо скверу обговорять в духовному управлінні мусульман.

Видання також наголошує, що історична довідка, видана Євпаторійським краєзнавчим музеєм, свідчить про те, що подальша забудова кладовища може бути визнано незаконною.

Довідка Євпаторійського краєзнавчого музею. pdmnews.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти в Криму руйнують Фороський ландшафтний парк. Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя почала розслідування за даним фактом.