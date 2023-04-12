Оккупанты планируют вывезти более 2,7 тысяч детей из Луганщины – ОВА

Российские террористы на оккупированных территориях продолжают незаконную депортацию украинских детей. Для этого они придумали циничную схему – ставят детям фальшивые медицинские диагнозы.

Видео дня

Об этом заявили в Луганской областной военной администрации. Отмечается, что ордер на арест так называемого детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой и российского диктатора Владимира Путина, выданный Гаагским судом, ничего не изменил и оккупанты не прекращают депортацию украинских детей.

В частности, в террористической "ЛНР" продолжаются медицинские осмотры несовершеннолетних, после которых определенное количество детей исчезает.

Российские "медики" таким образом уже осмотрели более 94 тысяч украинских мальчиков и девочек, о чем заявили сами оккупанты. Они цинично заявили, что "разной степени патологию" якобы обнаружили у 69,6% из осмотренных детей, из них направили на госпитализацию 2726. Такая госпитализация обычно происходит в медучреждениях на территории России.

Чтобы создать видимость "независимых экспертов", оккупанты свезли на такие "медосмотры" специалистов из Башкортостана, Татарстана, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской и других областей РФ.

В Луганской ОВА также напомнили о недавнем незаконном вывозе в российский Саратов несовершеннолетнего жителя города Сватово.

"Информация о депортации детей из Луганщины поступает в Национальное информационное бюро и фиксируется правоохранительными органами", – подчеркнули в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия похитила и депортировала из Украины 19 514 украинских детей. В настоящее время вернуть родителям удалось 327 несовершеннолетних.

После ордера на арест Путина в России признали похищение украинских детей и назвали "условие" их возвращения.