Оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона: есть погибший

Страна-агрессор Россия ежедневно обстреливает освобожденный от оккупантов Херсон. В четверг, 27 апреля, российские оккупационные войска ударили по жилому кварталу города.

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В результате атаки есть погибший. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

"Россияне обстреляли жилой квартал Херсона", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела повреждены несколько квартир херсонцев. Кроме того, из-за вражеской атаки травмы несовместимы с жизнью получил 42-летний мужчина.

В то же время, российские оккупанты в очередной раз обстреляли село Кизомис Белозерской общины. На населенный пункт, в котором до войны проживало чуть более 1,5 тысяч человек, захватчики сбросили пять управляемых авиабомб. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте работают спасательные службы.

Напомним, оккупационные войска РФ в среду, 26 апреля, артиллерией и "умными" авиабомбами ударили по Херсонщине. В результате обстрела погиб мужчина. Также ранены, в том числе иностранный журналист – итальянский корреспондент Коррадо Зунино из газеты La Repubblica.

Российские оккупационные войска обстреляли здание настоятеля общины ВЦУ в Бериславе Херсонской области Георгия Хильчука. Перед атакой над ним летал вражеский дрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения российских морпехов, базирующихся на левом берегу Днепра в Херсонской области, понесли большие потери в результате одного из последних ударов ВСУ. "Бавовна" накрыла сразу четыре формирования оккупационного войска, в том числе из рядов Черноморского флота РФ.

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