Дом настоятеля общины ПЦУ в Херсонской области попал под российский обстрел: перед этим над ним летал дрон

Российские оккупационные войска обстреляли здание настоятеля общины ВЦУ в Бериславе Херсонской области Георгия Хильчука. Перед атакой над ним летал вражеский дрон.

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Сам священник также пострадал в результате обстрела. Об этом он рассказал "Суспільному".

По словам Хильчука, атака произошла 21 апреля. Снаряд попал в крышу и повредил шифер, а позже упал потолок.

Сам настоятель во время обстрела был во дворе дома, из-за этого он получил ранение. Его жена была в доме на кухне, она не травмировалась.

"Обломок попал в орбиту глаза и поэтому его пришлось ампутировать. Также есть перелом и выбитые зубы. Но сейчас я уже хожу по палате, слава Богу", – отметил отец Георгий.

Он добавил, что за два дня до обстрела над домом летали русские дроны.

"Сначала я не обратил на это внимания. Сейчас понимаю, что они разведывали что и как. И вот на третий день прилетело. Я поправлюсь, стану на ноги и сразу вернусь в Берислав держать строй", – добавил Хильчук.

Следует отметить, что во время оккупации города русскими военными отец Георгий проводил Богослужение в своей часовне. Но потом русские военные сделали из нее казарму. В здании выбиты окна и двери и есть дыра в стене. С лета 2022 года служения совершались дома у священнослужителя.

Следует добавить, что в течение 22 апреля российские оккупационные войска обстреляли Херсонскую область не менее 236 снарядами. Огонь по городу Херсон противник открывал дважды. В результате один мирный житель погиб, двое получили ранения.

19 апреля россияне нанесли удар по автобусному парку в Херсоне. В результате обстрела были повреждены транспортные средства.

18 апреля россияне нанесли удар по селу Змиевка Бериславской общины. Оккупанты еще раз попали в здание местной школы, также враг повредил помещение медицинской амбулатории.

Напомним, что на днях военные РФ обстреляли Херсон артиллерией и убили мать с дочерью. Женщины получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

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