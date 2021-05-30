Оккупанты обстреляли ВСУ из запрещенного оружия и дистанционно взорвали мину – штаб ООС

В воскресенье, 30 мая, пророссийские оккупанты дважды нарушили "режим тишины", совершив провокационные обстрелы в сторону позиций ВСУ. Причем террористы ОРДЛО использовали оружие, запрещенное в ходе Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook. Украинская сторона немедленно сообщила о вооруженных провокациях в ОБСЕ.

Так, неподалеку от населенного пункта Майорск Донецкой области противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

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"Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов. Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", – указали в штабе.

В результате обстрела и взрыва личный состав ВСУ не понес потерь и ранений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в ОРДЛО позиции ВСУ четырежды были обстреляны пророссийскими террористами. Потерь среди наших военных нет.