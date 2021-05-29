'Л/ДНР' ударили ракетами по воинам ООС на Донбассе

Боевые подразделения так называемых Л/ДНР 29 мая четыре раза нарушили "режим тишины" на Донбассе и обстреляли ракетами военных ВСУ. Обстрелы были зафиксированы возле сел Новозвановка, Новгородское и Майорск.

Как сообщили в штабе Операции объединенных сил на Facebook, ракетному обстрелу подверглась и гражданская инфраструктура в населенном пункте Шумы Донецкой области. Украинская сторона оперативно передала информацию о нарушениях в ОБСЕ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, неподалеку от села Новозвановка противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

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Около поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов. У Новогородского российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников со станковых противотанковых гранатометов.

"В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали 5 гектаров территории и передали на уничтожение 224 взрывоопасных предмета", – указано в сообщении пресс-центра ООС.

В результате обстрелов в рядах украинских защитников обошлось без жертв и раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL, пророссийские террористы обстреляли позиции ВСУ из огневой системы БМП.