Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: в штабе ООС рассказали о ситуации

За минувшие сутки, 4 ноября, вооруженные формирования России на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Четыре из них были с применением запрещенным Минскими договоренностями вооружением.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, сообщила пресс-служба штаба ОС. На провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

Враг совершил обстрелы в направлении Майорска и Новотошковского. Оккупанты использовали гранатометы, минометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Утром 5 ноября новых нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не было зафиксировано.

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По словам офицера ВСУ и блогера Сергея Нещадима, оккупанты за прошедшие сутки потеряли два человека. В Twitter он написал, что речь идет о двух "200-х"(100 омсбр и 11 омсп 1 АК, не боевые, обстоятельства уточняются).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский президент Владимир Зеленский ответил на заявления МИД Германии и Франции по поводу применения военными на Донбассе беспилотного летательного аппарата Bayraktar. Он отметил, что ВСУ не нарушает никаких договоренностей и использует оружие только для защиты территории.