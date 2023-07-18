Оккупанты на Херсонщине готовят украинских подростков к войне против Украины – ЦНС

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские оккупанты занимаются милитаризацией украинской молодежи. В частности, захватчики готовят украинских подростков к войне против Украины.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Боевики оккупационного подразделения "батальона имени Маргелова" провели обучение для нескольких участников оккупационного движения "Юнармия".

Подростков обучали стрельбе, тактике и другим военным вещам. Также детям проводили пропагандистские лекции российского видения СВО и якобы обосновали принадлежность их родного края к РФ.

"Участники таких милитарных движений в дальнейшем по плану Москвы и должны сформировать костяк местных мобилизованных. Также стоит заметить, что рекрутинг местного населения на ВОТ является нарушением международного права", – отметили в ЦНС.

Напомним, во временно захваченном российскими войсками селе Инженерное в Запорожской области (Пологовский район) местные подростки пошли на сотрудничество с оккупантами. Они передавали захватчикам данные об односельчанах и помогали в мародерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены подростковой волонтерской организации "Крошки" объединились для помощи украинским военнослужащим. Благодаря активной деятельности подростки собрали сотни тысяч гривен в помощь Вооруженным силам Украины.

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