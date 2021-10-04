Оккупанты атаковали позиции ВСУ на Донбассе и получили ответ – штаб ООС

За минувшие сутки, 3 октября, вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они также использовали оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Оккупанты обстреляли позиции украинских военных возле Лебединского, Водяного и Новолуганского, сообщили в пресс-службе штаба ООС. В результате обстрелов бойцы Вооруженных сил Украины не понесли потери и не получали ранения.

Отмечается, что наши защитники вели активную оборону и открывали огонь в ответ не применяя при этом оружие, запрещенное Минскими договоренностями. По состоянию на утро 4 октября нарушений режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано не было.

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Напомним, что украинские военные получили специальные винтовки, которые могут останавливать беспилотники в воздухе. После электромагнитного удара дрон теряет связь с оператором и превращается в кучу метала и пластика.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за сутки 2 октября оккупанты 11 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Они обстреливали позиции Объединенных сил с запрещенного вооружения, в результате чего один воин получил осколочное ранение.