Оккупанты арестовали директора Херсонского музыкально-драматического театра: все подробности

Российские военные 23 марта арестовали главу Херсонского музыкально-драматического театра Александра Книгу. Мужчину увезли в неизвестном направлении, впрочем позже его удалось вызволить.

Об этом заявил мэр города Олешки Евгений Рыщук. Чиновник также рассказал, что оккупанты с каждым днем похищают все больше людей.

"День у нас начался с неприятностей. Был арестован Александр Книга, директор Херсонского областного музыкально-драматического театра, а также житель нашего города. Увезли в неизвестном направлении", – заявил он.

Около 22:00 этого же дня Рыщук написал, что Книга уже находится на свободе. "Слава богу! Александр Книга на свободе! С ним все хорошо", – сказано в сообщении.

Видео дня

Рыщук призвал местных жителей не паниковать, если российские военные задержат и его – все службы работают, все отработано.

Отметим, накануне оккупанты отпустили журналистку hromadske Викторию Рощину. Перед этим пропагандистские СМИ распространили видео, на котором украинка отрицает свои претензии к российским службам, державшим ее в плену, и говорит, что они якобы спасли ей жизнь.

Также OBOZREVATEL писал, что солдаты страны-агрессора похитили и трое суток держат в плену мэра города Берислав Александра Шаповалова, а также одного из местных активистов. 20 марта путинские военные разрешили Шаповалову позвонить родным.

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