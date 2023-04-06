Оккупанты активно готовятся к обороне и перекидывают в Украину ''зубы дракона'' и укрепление для блиндажей. Фото

Российские оккупационные войска активно готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. С этой целью захватчики опрокидывают на временно оккупированные территории Украины "зубы дракона" и укрепление для блиндажей.

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Об этом сообщил советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Оккупанты боятся мощи украинских защитников и готовятся к обороне.

"Россияне увеличили количество перевозимых "зубов дракона". Кроме того, запустили на бетонные заводы производство в Мариуполе. Снова. К "зубам дракона" также добавились бетонные укрепления для блиндажей", – говорится в сообщении.

Все это сейчас складывается в районе перекрестка ул. Куприна и пр. Мира и перевозится маршрутами Мариуполь-Мангуш-Бердянск или Мариуполь-Никольское-Розовка (Запорожье).

Основным поставщиком "зубов" продолжает оставаться территория России.

Стоит отметить, что Украина готовится в ближайшие недели начать большое контрнаступление. Эта операция станет проверкой способности наших Вооруженных сил перевооружать и формировать батальоны, сохраняя при этом мотивацию и навыки маневрирования, которые давали ей преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях.

На Западе ожидают, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. В то же время западные союзники считают, что попытки России провести собственное наступление на украинские позиции без успеха.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают уничтожать штабы и склады с боекомплектом российских оккупантов на временно захваченных территориях нашей страны. В течение недели ВСУ ликвидировали еще восемь складов БК и семь баз захватчиков.

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