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"Охматдет" получил новое современное оборудование для хирургии от Фонда Рината Ахметова

Мария Шевчук
Общество
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'Охматдет' получил новое современное оборудование для хирургии от Фонда Рината Ахметова

19 ноября 2024 сверхсовременное оборудование, незаменимое для лечения детских травм, передано больнице "Охматдет" Фондом Рината Ахметова.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Поддержка главной детской больницы страны – это вклад в будущее и здоровье нации. Сегодня, в тысячный день полномасштабного вторжения России, мы передаем это оборудование, чтобы маленькие пациенты могли быстрее выздоравливать. Мы продолжим делать все возможное, чтобы обеспечить доступ украинских детей к современному лечению даже в военное время", – отметил Андрей Мищенко, руководитель программ и проектов Фонда.

"Охматдет" получил новое современное оборудование для хирургии от Фонда Рината Ахметова

Больницам предоставлен инновационный аппарат, который помогает соединять кости, особенно после травм или хирургических вмешательств на лице и черепе. С помощью ультразвука он надежно фиксирует постепенно рассасывающиеся специальные крепления, устраняя необходимость повторной операции для их удаления.

Эта передача стала третьим этапом помощи "Охматдету". Ранее больница получила:

• два современных реанимобиля, уже выезжающих на вызовы;

• ультразвуковое оборудование для более точной диагностики;

• пьезоультразвуковый аппарат для сложных костных операций.

Фонд продолжит поэтапное сотрудничество с "Охматдетом", оказывая критически важную помощь. Фонд Рината Ахметова уже много лет помогает медицинским учреждениям Украины в кризисных ситуациях. В 2019 году был реализован проект "200 скорых для Украины", который стал крупнейшим частным благотворительным проектом в сфере неотложной медицины за время Независимости. Во время пандемии COVID-19 Фонд закупил и передал более 200 аппаратов ИВЛ для государственных больниц, невзирая на глобальный дефицит такого оборудования. С 2014 года помощь по лечению и реабилитации от Фонда получили более 11 тысяч украинцев.