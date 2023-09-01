"Вопрос будет решен": Данилов объяснил, возможна ли мобилизация в Украине ограниченно пригодных

В Украине планируют разъяснить и урегулировать законодательные нормы о мобилизации ограниченно пригодных к военной службе. Решение будет принято согласно поручению Совета национальной безопасности и обороны.

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Об этом в эфире объединенного новостного телемарафона утром 1 сентября заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил: сейчас в нашей стране ограниченно пригодные могут попасть в ВСУ, но есть определенные нюансы.

"Есть в наших нормативно-правовых документах термины – пригодный или условно пригодный. Надо дать толкование, кто такой условно пригодный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – сказал чиновник.

Он анонсировал решение уже в ближайшее время. Детали, по словам секретаря СНБО, появятся уже 1 сентября.

"Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы... Сегодня этот вопрос будет согласно решению СНБО решен", – заявил Данилов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Военнообязанный может быть признан ограниченно пригодным к военной службе во время прохождения военно-врачебной комиссии.

– Такие граждане могут быть мобилизованы, однако перечень задач и место, где они будут проходить службу, будут другими.

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