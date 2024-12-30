Оформление инвалидности для военного: как изменилась процедура и какие шаги придется пройти

С 1 января 2025 года по решению президента МСЭК в Украине будут ликвидированы. Также вводится новая процедура установления группы инвалидности.

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Для военнослужащих, получивших тяжелые травмы на фронте, процесс установления группы инвалидности будет стартовать с момента получения помощи в медучреждении. Какие этапы должен пройти раненый защитник, чтобы получить предусмотренные законодательством социальные гарантии, рассказали в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве отметили, что "каждый военнослужащий, получивший ранения, имеет право на поддержку и социальные гарантии" и разъяснили, как именно будет происходить процедура установления группы инвалидности в новой системе оценивания повседневного функционирования лица.

Первым шагом станет медицинская помощь и документальное подтверждение, ведь первое, что происходит с раненым на поле боя военным – его доставляют в ближайшее медучреждение (любой формы собственности) для стабилизации состояния.

Именно на этом этапе начинает формироваться первый медицинский документ – форма 100 ("Карточка раненого"). В ней фиксируют обстоятельства ранения, основные диагнозы и меры первичной помощи.

Следующий шаг – оценка состояния. Ее будут проводить военно-врачебные комиссии. При необходимости глава ВЛК может сформировать для военного электронное направление, чтобы его повседневное функционирование оценили экспертные команды.

При тяжелых травмах или хроническом заболевании, влияющем на работоспособность, комиссия может рекомендовать оформление статуса инвалидности. Также комиссия может назначить реабилитационные меры, необходимые для восстановления здоровья.

Экспертные команды при этом могут проводить оценку повседневного функционирования личности в различных формах. Это могут быть:

очное рассмотрение (человек должен лично присутствовать в медучреждении)

по месту нахождения (предусмотрено для лиц, которые не могут передвигаться)

заочное рассмотрение (на основании документов)

дистанционное рассмотрение (с использованием возможностей телемедицины).

"Военнослужащий получит от системы оповещения на электронную почту о форме, времени и месте оценивания", – уточнили в Минздраве.

Завершающим шагом в процедуре должно стать решение экспертной команды. На этом этапе специалисты определяют группу инвалидности или процент потери трудоспособности (необходимый для назначения единовременного пособия), реабилитационные мероприятия и сроки пересмотров.

"Данные будут вноситься в электронную систему и передаваться в государственные органы для социальной поддержки. Решение также поступит пациенту на электронную почту или заказным письмом, и в кабинет лечащего врача в электронной системе", – отметили в Минздраве.

После этого военнослужащий может подать заявление на единовременную денежную помощь и приступить к оформлению льгот, предусмотренных для лиц с инвалидностью.

"В случае несогласия с решением экспертной команды военнослужащий имеет право обжаловать его, подав жалобу в Центр оценивания функционального состояния лица в соответствии с установленной процедурой", – резюмировали в Минздраве.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что будет с документами, выданными МСЭК до 31 декабря 2024 года. Они, несмотря на ликвидацию бюро медико-социальной экспертизы, останутся в силе.

Для лиц, которые должны проходить пересмотр, будет введен переходный период. Для тех же, кто имеет пожизненную инвалидность, никаких оцениваний не предусмотрено.

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