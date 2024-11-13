Оформление группы инвалидности за взятку: в Харькове задержали дельца, который 'имеет связи в МСЭК'. Фото

В среду, 13 ноября, в Харькове правоохранители задержали очередного дельца, который "имеет связи в МСЭК". Он предлагал оформить группу инвалидности за взятку.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. За оформление второй группы инвалидности он планировал получить 15 тысяч долларов США. Впрочем, правоохранители задержали мужчину во время передачи оговоренной суммы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

"При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области уведомлено о подозрении 54-летнему мужчине в "Получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совмещенном с требованием такой выгоды" (ч. 3 ст. . 369-2 УК Украины), – говорится в сообщении правоохранителей.

По данным следствия, в октябре 2024 года харьковчанин во время разговора со своим знакомым узнал, что тот потерял военно-учетный документ. Мужчина предложил "помощь" товарищу: речь шла об уклонении от мобилизации. Он сообщил, что может сделать товарищу документы по исключению из военного учета. Также делец добавил, что имеет связи в МСЭК и других органах.

Фигурант рассказал, что для начала необходимо оформить статус внутриперемещенного лица в Харьковском районе и после возобновить временное удостоверение военнообязанного. Последний "шаг": получение второй группы инвалидности вследствие "перенесенного заболевания COVID".

Устанавливаются другие фигуранты указанного уголовного производства, в том числе сотрудники МСЭК и ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно чиновницу Центральной МСЭК задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тысячи долларов для освобождения от военной службы. Ей грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, сообщалось, что в Кировоградской области на коррупционном преступлении "сгорела" руководительница местной медико-социальной экспертной комиссии, которая была депутатом горсовета. Женщина требовала деньги у парализованного воина Вооруженных Сил, когда он оформлял инвалидность.

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