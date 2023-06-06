Официальный Twitter Украины оригинально поздравил ООН с 'днем русского языка'. Фото

Официальный аккаунт государства Украины отозвался на поздравление Организации объединенных наций с так называемым днем русского языка 6 июня, когда армия его носителей искусственно создала техногенную катастрофу в Херсонской области. Чтобы продемонстрировать масштаб бедствия, которым почему-то пренебрегли члены цивилизованных государств, модераторы опубликовали говорящую иллюстрацию.

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Поздравление опубликовано по ссылке. На кадре показан зал, где обычно заседают представители 193 стран мира, который заполнен водой Каховского водохранилища.

"С Днем русского языка", – лаконично подписали авторы свою публикацию.

Напомним, что даже украинские звезды возмущены таким праздником для ООН, как "день русского языка". Этот день стал трагедией для сотен тысяч украинцев, подобный акт со стороны международной организации нельзя трактовать иначе как издевательство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кремль "решительно отверг" обвинения в ужасающем теракте на Каховской ГЭС и обвинил в случившемся украинские власти. Пресс-секретарь Путина Песков выдал, что инцидент является "преднамеренной диверсией", и попытался выставить Россию жертвой.

При этом президент Зеленский осудил очередное военное преступление РФ, поскольку дамбу невозможно было взорвать извне. Он заявил, что предотвратить российское зло и вернуть безопасность украинцам поможет только победа в войне.

Также слова гаранта подтвердил глава его Офиса Ермак. Чиновник назвал действия российских террористов экоцидом.

"Власть – как центральная, так и региональная – работает над разрешением ситуации. В приоритете сегодня – безопасность людей", – подчеркнул он.