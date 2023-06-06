'Это шутка? Надо распустить ООН': украинские звезды отреагировали на объявление Дня русского языка после подрыва Каховской ГЭС

После того, как российские террористы организовали подрыв на территории Каховской ГЭС, Организация Объединенных Наций, сформированная в целях поддержки и укрепления международного мира и безопасности, цинично объявила празднование Дня русского языка. Реакция мирового сообщества не заставила себя ждать.

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В комментариях откликнулись украинцы и иностранцы, шокированные постом организации. Кроме изображения клоуна, которым характеризуют причастных к публикации людей, более развёрнутая реакция появилась также в Instagram звезд Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Между тем в ООН день орковского языка", – написала телеведущая Екатерина Осадчая, добавив красноречивый смайлик.

"ООН теперь террористическая организация? Полностью дискредитированная организация, которая ничего не сделала для того, чтобы остановить агрессию против Украины! В день, когда одна из крупнейших электростанций в Украине подорвана Россией, когда большое количество домов затоплено, когда решисты повлекли за собой одну из крупнейших экологических катастроф за последнее время, ООН постит это. Это что, такая шутка? Мы чего-то не понимаем?" – возмутился известный украинский кулинар Эктор Хименес-Браво.

Жена телеведущего Григория Решетника Кристина заявила, что ООН нужно распустить.

Украинский общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко лаконично ответил ООН на их объявление Дня русского языка. "Йо*нутые", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL:

– После того, как российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, президент Украины созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

– Российский ученый-гидрогеолог и оппозиционный политик Юрий Медовар заявил: взрыв на Каховской гидроэлектростанции будет иметь катастрофические последствия, если на этой ГЭС нет специальной системы защиты, которая могла бы задерживать поток воды. Масштабы катастрофы также зависят от размера отверстия, образовавшегося в результате взрыва.

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