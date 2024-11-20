Война идет и в тылу: украинские военные добиваются возвращения отжатого корпуса Нацуниверситета обороны, который "оккупировали" судьи

В 2013 году, менее чем за год до начала российской агрессии на востоке Украины, у Национального университета обороны в Киеве отобрали здание, в стенах которого проходили подготовку офицеры. Тогда все делалось для уничтожения обороноспособности страны, но хуже всего то, что и спустя 1000 дней полномасштабной и кровопролитной войны справедливость так и не восторжествовала. И сегодня военнослужащие ВСУ требуют вернуть корпус в собственность Минобороны Украины.

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Подробнее о скандальной ситуации – в материале OBOZ.UA.

Как такое стало возможным

В июле 2013 года Кабинет министров Украины принял решение забрать у Минобороны шесть корпусов военного городка на Воздухофлотском проспекте (сейчас это проспект Воздушных сил Украины) в Киеве.

Распоряжение 503-р "О передаче зданий Высшему специализированному суду Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от Национального университета обороны", датированное 3 июля 2013 г., было подписано на тот момент премьер-министром Николаем Азаровым. А команду на этот "отжим", говорят, отдал лично Виктор Янукович.

"Изъятие" происходило с нарушением закона – впрочем, как и многое другое во время правления донецкого зека, который оказался в кресле президента и верховного главнокомандующего.

В Национальном университете обороны находился ряд объектов спецназначения, тематические аудитории для изучения иностранных языков, а также международный центр подготовки миротворческих операций. Причем техническое оснащение центра было проведено за деньги иностранных партнеров, в соответствующих договорах с которыми запрещено менять целевое назначение центра без согласования с ними. Плюс ко всему на этой базе готовили не только украинских, но и иностранных миротворцев.

Помимо этого подписанное Азаровым распоряжение прямо нарушало действующий указ президента Украины № 451/95 от 1995 года, запрещающий передачу закрепленного за национальными учреждениями власти имущества. Банда Януковича-Азарова также наплевала на закон "О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины" (ст. 6). Получилось, что отчуждение зданий произошло без согласия и без соответствующего представления Министерства обороны Украины.

"С военными не то что не обсуждали такое решение, их просто нагнули. И за несколько дней до начала учебного года здание Университета пришлось в срочном порядке освобождать для нового "владельца". Это было унизительно", – говорит собеседник OBOZ.UA, служивший на тот момент в Вооруженных силах Украины.

Также никого не волновало, что судьям отдали часть единого комплекса, который невозможно разделить, так как здания объединены в общую сеть коммуникаций.

Ситуацию попытался исправить ставший в 2014 году исполняющим обязанности президента Украины Александр Турчинов (указ №501/2014 от 6 июня 2014 года). В то время Россией уже был аннексирован Крым и было очень горячо на Донбассе.

Турчинов дал распоряжение фактически о возвращении всех шести отжатых зданий (которые в составе военного городка №63 размещались на площадях Национального университета обороны) Министерству обороны.

И. о. президента Украины приказал восстановить функционирование подразделений учебного заведения, которые выселили в угоду судьям. Также в указе Турчинова Кабмину был отведен двухмесячный срок.

Но здания военным так и не вернули, восприняв указ как "рекомендательный". Впоследствии Верховный специализированный суд Украины ликвидировали, а здания передали Верховному суду Украины. В итоге в корпусах университета обороны "поселился" Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда.

Еще одна попытка была предпринята в 2017 году. Обращение с просьбой восстановить справедливость и сделать все возможное для повышения обороноспособности воюющей страны было передано в Администрацию президента, но там оно каким-то образом "затерялось".

Сейчас, когда идет полномасштабная война и украинские воины дают отпор российским захватчикам, Национальному университету обороны как никогда необходима хорошая база для обучения. А оно не то что не останавливается во время войны – оно критично важно.

После многочисленных обращений на ситуацию обратили внимание в Офисе президента. Андрей Ермак лично рекомендовал премьеру Шмыгалю взять ситуацию на контроль и принять соответствующее решение. Но до сих пор ничего так и не изменилось.

Подключились военные

Сегодня военнослужащие ВСУ и преподаватели университета активно распространяют петицию о возвращении главного корпуса Национального университета обороны Украины в собственность МОУ.

В петиции говорится, что решение о передаче университетского корпуса суду привело к значительному нарушению отлаженной работы всех подразделений главного высшего военного заведения страны. И что справедливое решение обеспечит эффективное пополнение боевых подразделений ВСУ специалистами тактического и стратегического уровня.

"Вопрос подготовки кадров для ВСУ не менее важен, чем снабжение партнерами Украины современным оружием. Оружие без обученных бойцов и командиров не позволяет эффективно защищать Украину от российской агрессии и достичь Победы, о которой мечтают миллионы украинцев", – говорится в петиции.

Теперь вопрос: что еще нужно, чтобы в такое сложное для Украины время помочь нашим воинам? Неужели это судьи нас защитят?

P.S. Подписать петицию можно тут.