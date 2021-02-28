Офицер ВСУ показал, как детей в Крыму готовят к службе в российской армии. Фото

В оккупированном Россией Крыму малолетних детей готовят к службе в вооруженных силах РФ.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), полуостров уже превратился в "лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина".

Он опубликовал фото из Керчи, где ученики младших классов проходят смотр.

"Российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков", – подчеркнул офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в Крыму продолжили активную кампанию по милитаризации молодежи и устроили для школьников акцию, посвященную обращению с оружием.

Так, пропагандистское мероприятие организовали для членов военизированной детской организации "Юнармия". На кадрах видно, что дети примеряют на себя противогазы, а также учатся разбирать и заряжать автомат, пистолет и другое огнестрельное оружие. В то же время для показного пафоса их одели в береты, похожие на десантные.

Также детей в Крыму часто вывозят для проведения имитации полевых сборов. Там им создают соответствующий антураж: выдают военную форму, пытаются заинтересовать молодежь оружием и принимают зачеты по стрельбе.