Одышка и бред: медик назвала первые симптомы отравления грибами и сказала, кому они противопоказаны

Любые грибы не рекомендуется употреблять детям до 12 лет, беременным женщинам и пожилым людям. В случае отравления грибами не следует заниматься самолечением.

Такие симптомы, как одышка, бред, ощущение холода в руках и ногах должны насторожить. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Скибало (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

По словам медика, симптомы отравления грибами могут быть подобны симптомам пищевого отравления. Это боли в животе, диарея, повышение температуры тела.

"Из того, что характерно для интоксикации грибами – может быть ощущение удушья, ощущение холода в руках и ногах, потому что кровь может оттекать от конечностей. Может быть бред, галлюцинации, головные боли", – добавила она.

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"Симптомы отравления грибами могут варьироваться в сроках. Они могут возникнуть как в тот же день, через несколько часов после того, как человек съел гриб, так и ближайшие 2-3 дня. Поэтому иногда трудно сказать, действительно ли грибы вызвали отравление", – заметила врач.

Она отметила, что в случае отравления грибами нельзя медлить и заниматься самолечением. Следует срочно обратиться за медицинской помощью. Если же она не может быть оказана быстро, следует сделать промывание желудка и принять сорбент, например, активированный уголь.

Медик также назвала категории людей, которым грибы употреблять не рекомендуется:

Дети до 12 лет.

Беременные женщины.

Кормящие женщины.

Пожилые люди.

Люди с ослабленным иммунитетом.

Больные, особенно с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Для таких употребления грибов противопоказано.

"Основные рекомендации по приготовлению грибов – если отваривать, то до получаса, не менее трех раз, каждый раз меняя воду. Если вы уверены, что гриб действительно съедобный. Если есть любые, даже малейшие сомнения относительно гриба, необходимо его выбросить, не пытаясь что-то с ним сделать", – предупредила медик.

Как писал OBOZREVATEL, на Львовщине три человека попали в реанимацию из-за отравления грибами. Все трое живут в одном селе в Самборском районе.