На Львовщине из-за отравления грибами в реанимацию попали три человека

В Самборском районе Львовской области три человека отравились после употребления грибов. Больных госпитализировали в реанимацию 5 августа.

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации (ОГА) на Facebook-странице. Граждан призвали быть осторожнее и напомнили, как выглядят ядовитые грибы.

Отмечается, что все трое больных являются жителями одного села – Карпатское, что в Боринской территориальной общине. Они 1960, 1988 и 1996 годов рождения.

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В Туркивскую центральную горбольницу с предварительным диагнозом "отравление грибами" их доставили около 22:30 в четверг.

Сейчас состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Также специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

В Минздраве подчеркивают, что признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней. Среди них:

тошнота;

рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

удушье;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

расстройство мышления, появление галлюцинаций.

При наличии любого из приведенных симптомов немедленно вызывайте врача! А первая помощь при отравлении грибами требует следующих действий:

срочно звоните в скорую – общий номер 103;

промойте желудок простой водой;

придерживайтесь постельного режима;

пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или холодный чай) – это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;

примите сорбенты.

Отметим: не стоит забывать, что "тихая охота" летом требует четкого понимания, какие грибы опасны, а какие – нет, а также умения на глаз отличить съедобные от несъедобных. В разгар сезона OBOZREVATEL рассказывал, как отличить ядовитые грибы от абсолютно безопасных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня в областной детской больнице на Днепропетровщине умер мальчик 9 лет, у которого диагностировали острое пищевое отравление грибами. За жизнь ребенка боролись четверо суток, однако спасти его не удалось.