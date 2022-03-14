Одна из женщин, попавших под бомбежку роддома в Мариуполе, умерла вместе с ребенком, – журналистка

Ольга Липич
Общество
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Одна из женщин, попавших под бомбежку роддома в Мариуполе, умерла вместе с ребенком, – журналистка
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В Мариуполе якобы погибла одна из беременных женщин, находившихся в родильном отделении детской больницы, которая попала под авиаудар российских оккупантов. Вместе с ней умер и ребенок, которого она вынашивала.

Об этом на своей странице в Facebook 14 марта сообщила журналистка "Голоса Америки" Ася Долина. Она рассказала, что информацию подтвердил фотокорреспондент Евгений Малолетка.

Он первым сделал фото рожениц и разрушенного здания, кадры уже облетели весь мир. Малолетка до сих пор находится в Мариуполе. Речь, как отметила Долина, идет про девушку, которую выносили из роддома на носилках.

Журналиста сообщила, что девушка погибла вместе с ребенком
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"Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе, та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее нерожденный не выжил. Подтверждает фотограф Евгений Малолетка, который сделал эти фото для AP", – написала она.

Отметим, что официальной информации относительного этого нет. Ранее власти города заявляли, что погибло три человека.

Скриншот сообщения Аси Долиной в Facebook

Как известно, еще одна беременная жительница Мариуполя, попавшая под авиаудар российской авиации по роддому Марианна Подгурская, 19 марта родила девочку. Сейчас они находятся в относительной безопасности, сообщила журналистка Ольга Токарюк.

Марианна родила девочку
Марианна родила девочку

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта российские оккупанты сбросили бомбу на роддом в центре Мариуполя. Пострадали 17 человек, три человека погибли. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ужасное преступление россиян зверством и в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над нашей страной.

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