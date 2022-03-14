Одна из женщин, попавших под бомбежку роддома в Мариуполе, умерла вместе с ребенком, – журналистка

В Мариуполе якобы погибла одна из беременных женщин, находившихся в родильном отделении детской больницы, которая попала под авиаудар российских оккупантов. Вместе с ней умер и ребенок, которого она вынашивала.

Об этом на своей странице в Facebook 14 марта сообщила журналистка "Голоса Америки" Ася Долина. Она рассказала, что информацию подтвердил фотокорреспондент Евгений Малолетка.

Он первым сделал фото рожениц и разрушенного здания, кадры уже облетели весь мир. Малолетка до сих пор находится в Мариуполе. Речь, как отметила Долина, идет про девушку, которую выносили из роддома на носилках.

Видео дня

"Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе, та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее нерожденный не выжил. Подтверждает фотограф Евгений Малолетка, который сделал эти фото для AP", – написала она.

Отметим, что официальной информации относительного этого нет. Ранее власти города заявляли, что погибло три человека.

Как известно, еще одна беременная жительница Мариуполя, попавшая под авиаудар российской авиации по роддому Марианна Подгурская, 19 марта родила девочку. Сейчас они находятся в относительной безопасности, сообщила журналистка Ольга Токарюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта российские оккупанты сбросили бомбу на роддом в центре Мариуполя. Пострадали 17 человек, три человека погибли. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ужасное преступление россиян зверством и в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над нашей страной.

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