Жительница Мариуполя, попавшая под авиаудар российской армии в роддоме, родила девочку

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Беременная жительница Мариуполя, попавшая под авиаудар российской авиации по роддому, родила девочку.

Сейчас они находятся в относительной безопасности, сообщила у себя в Twitter журналистка Ольга Токарюк.

Женщину зовут Марианна. 10 марта в 22:00 она родила девочку.

''Ребенок и мать в безопасности'', – рассказала журналистка.

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Как писал OBOZREVATEL, 9 марта российские фашисты сбросили бомбу на роддом в центре Мариуполя. Пострадали 17 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ужасное преступление россиян зверством и в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над нашей страной.

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